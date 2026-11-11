Екатеринбургского подростка обвинили в оправдании терроризма из-за видео в мессенджере

В Екатеринбурге подростка обвинили в оправдании терроризма. Также он проходит по делу о нападении на жителя города.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в августе-сентябре этого года 17-летний житель уральской столицы выложил в канале мессенджера несколько видео. Согласно экспертному заключению, в записях содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма, а также призывы к нему.

Суд заключил подростка под стражу. Сейчас проводится расследование.

Как добавили в СК, также данный подросток фигурирует в деле о нападении на местного жителя в лесопарке по улице Амундсена в Екатеринбурге. Расследуется уголовное дело по статье "Хулиганство", всего по нему проходит четверо фигурантов.