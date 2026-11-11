В России операторов могут обязать скидываться на поддержку отрасли

В России для операторов связи могут ввести обязательный минимальный размер взноса в резерв универсального обслуживания (РУО). Речь может идти об сумме на уровне 500 тыс. руб.

Сейчас каждый оператор отчисляет в фонд по 2% от доходов. Предложение ввести обязательный минимальный платёж обсудили 6 ноября на третьем заседании рабочей группы Минцифры и операторов связи, посвящённом готовящейся реформе лицензирования в отрасли связи. Министерство подтвердило, что прорабатывает введение минимального размера отчислений в РУО такого размера. Окончательная сумма взноса ещё не утверждена.

Министерство также рассматривает увеличение переходного периода, в течение которого провайдеры должны будут привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями и переоформить лицензии. На это могут дать два года вместо одного, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России операторов связи обяжут обеспечить базовыми станциями не менее 90% территории населённых пунктов с населением от 1 тыс. человек.