Трамп обвинил демократов в попытке "сведения счетов"

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в злоупотреблении властью и попытках "сведения счетов" после инициативы по импичменту министра войны Пита Хегсета.

В своей соцсети Трамп заявил, что все республиканцы поддержали Хегсета, кроме "законченного неудачника" Томаса Мэсси, который и выдвинул инициативу. И демократы провалились, а Хегсет заслуживает похвалы за действия США в Венесуэле и Иране и рекордный набор в армию США.

Конфликт внутри Республиканской партии обострился после их поражения на промежуточных выборах 3 ноября. Некоторые конгрессмены призвали Хегсета уйти в отставку за войну в Иране. Сам Хегсет назвал это "политическим фарсом", а Трамп поддержал своего министра.

Новый состав конгресса начнет работу в январе, и в обеих палатах будут доминировать демократы, которые разгромили республиканцев. Как пишут американские СМИ, они запустят многочисленные расследования: о замедлении работы Starlink и Starshield для ВСУ, об импорте российского дизельного топлива. Также начнется проверка всех решений Трампа за последние два года, в том числе деловые сделки его семьи.