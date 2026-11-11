Италия в скором времени может остановить поставки оружия Киеву

Италия в скором времени может остановить военные поставки на Украину из-за необходимости обеспечивать собственные потребности, сообщило агентство АNSA.

Министр обороны страны Гуидо Крозетто заявлял, что в нынешних условиях растущих угроз у Рима нет возможности удовлетворить запросы Киева, касающиеся ПВО. Другая причина для пересмотра помощи Украине является политической, поскольку одна из правящих партий ("Лига") выступает против военных поставок.

Ранее газета La Repubblica сообщала, что Украина не получает военную помощь от Италии с декабря 2025 года. По данным издания, 13-й пакет помощи Киеву готов к отправке, но она уже дважды откладывалась.