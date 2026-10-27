В Москве в дни "газового" саммита ограничат работу интернета

В Москве 27-29 октября – в дни саммитов глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ) и Россия – Африка ограничат работу интернета.

Ограничения будут работать в пределах Третьего транспортного кольца. 27 и 28 октября они ограничения будут с 11.30 в течение дня, 29 октября – с 9.30 в течение дня. Без перебоев будут работать востребованные и социально значимые сервисы и сайты из "белого списка", а также голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi, сообщает Минцифры.

В Москве под председательством Владимира Путина и руководителя Африканского союза, президента республики Бурунди Эвариста Ндайишимийе состоится III саммит Россия – Африка. Мероприятие пройдёт 28-29 октября. В саммите примут участие представители порядка 50 африканских стран. 28 октября лидеры России и Бурунди выступят на Экономическом и гуманитарном форуме. Кроме того, Владимир Путин проведёт встречу с руководителями африканских региональных организаций. Также на саммите у президента России пройдут различные переговоры с главами государств Африки, сообщает пресс-служба Кремля.