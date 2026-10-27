В Екатеринбурге суд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве пенсионерки на станции

Обвиняемый в убийстве пенсионерки на станции в Екатеринбурге продолжит отбывать арест. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, 26 апреля 2025 года на железнодорожной станции "Чапаевская" в уральской столице была убита местная жительница. Тогда по "горячим следам" вычислить подозреваемого не удалось.

В наши дни по делу об убийстве был задержан Александр Гальцов. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил его под стражу. Адвокат Гальцова обжаловал это решение.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил постановление райсуда в силе. В СИЗО Гальцов останется до 21 ноября 2026 года включительно.