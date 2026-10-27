Газ в Европе подорожал до максимума с 2022 года

Биржевые цены на газ в Европе достигли максимумов с декабря 2022 года. Причиной является геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и низкие запасы в подземных хранилищах (ПХГ) перед отопительным сезоном. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 1133 доллара за тысячу кубометров.

Перекрытие Ормузского пролива привело к сокращению поставок СПГ из Катара и ОАЭ, выведя из строя значительные экспортные мощности. При этом заполненность европейских ПХГ находится на 15-летнем минимуме (около 75%), что делает Европу уязвимой перед пиковым спросом и конкуренцией с азиатскими потребителями.

В отличие от стран Азии, Европа ограничена в переключении на уголь из-за углеродных выбросов. Страны вынуждены докупать газ на рынке, что дополнительно стимулирует рост цен. В стресс-сценариях европейских регуляторов дефицит газа может составить 22-40 млрд кубометров. Если зима будет теплая, Европе повезет, но в противном случае не исключен дальнейший рост цен до 1300-1400 долларов за тысячу кубометров.

Высокие цены на газ оказывают давление на европейскую промышленность, особенно на производителей азотных удобрений, для которых газ является ключевым сырьем и источником энергии. Это уже приводит к переносу производственных мощностей за пределы Европы. При всем этом ЕС по-прежнему намерен полностью отказаться от недорогого российского газа с 2027 года.