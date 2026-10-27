Киев просит Запад передать ему хотя бы 10% от запасов ракет для ПВО

Министр обороны Украины Евгений Хмара выступил с обращением к ключевым западным донорам военной помощи, призвав их передать 10% своих запасов ракет для систем ПВО Patriot и IRIS-T. Запрос адресован главам оборонных ведомств Германии, Британии, Франции, Польши и Италии.

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Хмара отметил, что Украина, имея контракты на будущие поставки, готова к "обмену": она согласна получить ракеты сейчас вместо последующих поставок. Фактически же Киев просит просто ускорить поставки.

В ЕС говорят о планах укрепить военный потенциал Украины к зиме. Министр обороны ФРГ Борис Писториус после недавней встречи с коллегами из указанных стран заявил о подготовке "зимних пакетов помощи". Он также подчеркнул намерение прилагать максимум усилий для обеспечения поддержки со стороны США, включая поставки, разведданные и спутниковые снимки. Помимо этого, страны данной "пятерки" работают над совместной системой ПВО с Украиной.

Накануне ЕС выделил 4,9 млрд евро для закупки вооружений для Киева. Эта сумма включает частичное возмещение через Европейский фонд мира уже предоставленной странами-членами военной помощи (4,7 млрд евро) и дополнительное финансирование миссии EUMAM Ukraine (230 млн евро). Общая поддержка Украины со стороны ЕС через Европейский фонд мира достигла почти 11 млрд евро. Эти решения, как указано в пресс-релизе Совета ЕС, демонстрируют неизменную твердую поддержку Украины Европой.