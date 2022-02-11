Центробанк России поднял ключевую ставку до 9,5%

Центральный банк России, как и ожидалось, снова поднял значение ключевой ставки на первом в 2022 году заседании совета директоров. Ставка поднята сразу на 1 п.п., как и ожидало большинство аналитиков. Шаг в один процентный пункт ЦБ выдерживает уже третье повышение ставки подряд. Всего же регулятор уже восемь раз поднимал ставку за последний год – с начала ужесточения денежно-кредитной политики.

Основным фактором повышения ключевой ставки остается инфляция. Вопреки словам министра финансов России Антона Силуанова о том, что пик инфляции пройден, она продолжает расти. В начале февраля Минэкономразвития сменило свой радужный прогноз на счет инфляции в 4% по году на 5,9%, впрочем, его тоже большинство экспертов считают крайне оптимистичным, если учесть, что при более низких темпах инфляции, чем сейчас, в 2021 году официальный рост цен составил 8,4%. Инфляционные ожидания россиян, по данным ЦБ, в январе этого года были на многолетнем пике и составили 13,7%.

Однако эксперты неоднократно заявляли, что инфляцию в России невозможно победить исключительно монетарными методами, сжимая денежную массу, как пытается делать Центробанк. Академик Сергей Глазьев отмечает, что всплеск цен вследствие внешней конъюнктуры не может быть купирован повышением ключевой ставки.

"Не допустить передачи внешней инфляции на внутренний рынок можно за счет экспортных пошлин на вывозимые сырьевые товары, с одной стороны, и стимулирования импортозамещения и расширения внутреннего производства, с другой. Для запуска второго процесса нужно не повышение ключевой ставки, а расширение целевого кредитования отечественного производства по низким процентным ставкам. Между тем, Банк России уже несколько раз загонял экономику в порочную спираль деградации: повышение ставки - снижение инвестиций - технологическое отставание - снижение конкурентоспособности - девальвация рубля - всплеск инфляции", - заявляет он.

Вслед за ростом ключевой ставки вверх тянутся не только цены, но и ставки по кредитам. Российские банки уже перешли в режим еженедельного повышения ставок по ипотеке. Базовая ставка в крупнейших кредитных организациях, таких как Сбер и ВТБ, перешагнула в двузначные цифры (причем 10,3% - это ставка с учетом скидок и бонусов, для идеального клиента, в реальности же большинство граждан берут кредит под большую ставку). При этом уже в 2021 году в России впервые за пять лет начала сокращаться доступность жилья (под действием уже перечисленных факторов - рост цен и ипотечных ставок).