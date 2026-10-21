Екатеринбургские врачи дважды вытащили пенсионерку с того света благодаря передовому оборудованию

Екатеринбургские врачи спасли 73-летнюю пациентку, которая дважды чуть не умерла на операционном столе. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, во время операции развилось новое смертельно опасное осложнение, с которым помогло справиться передовое оборудование больницы.

Изначально пенсионерку доставили в ЦГКБ №24 с обширным инфарктом. Врачи провели коронарографию, обнаружили полную закупорку артерии и установили стент, восстановив кровоток. Внезапно прямо на операционном столе у пациентки возникла рвота с кровью. Оказалось, что целостность ее пищевода была нарушена, из-за чего в рамках первой операции началась и вторая.

Используя метод аргоноплазменной коагуляции, эндоскописты бесконтактно "прижгли" поврежденный участок ионизированным газом, остановив кровь без дополнительных полостных операций.

"Этот случай — яркая иллюстрация того, почему министерство здравоохранения Свердловской области делает ставку на оснащение больниц передовым оборудованием и развитие мультидисциплинарных команд. Когда технологии и профессионализм работают в тандеме, у врачей есть все инструменты, чтобы победить даже самые сложные и внезапные диагнозы", — отметили в минздраве.