«ЭнергосбыТ Плюс» подал 775 исков к управляющим компаниям Свердловской области на 4,2 млрд рублей

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» за 9 месяцев 2026 года подал в суды 775 исков к управляющим организациям и товариществам собственников жилья на общую сумму 4,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Приоритетом в работе с дебиторской задолженностью для компании всегда остается досудебное урегулирование. «ЭнергосбыТ Плюс» использует все доступные методы конструктивного диалога: предоставляет рассрочки платежей, заключает мировые соглашения и разрабатывает индивидуальные графики погашения долгов.

В компании поясняют, что готовы идти навстречу и поддерживать те УК и ТСЖ, которые стремятся добросовестно выполнять свои обязательства. Однако есть управляющие компании и товарищества собственников жилья, которые систематически не выполняют взятые на себя договорные обязательства. В таких случаях взыскание задолженности за уже потреблённые ресурсы происходит исключительно через суд. В отношении злостных должников применяются все допустимые законом инструменты санкций: привлечение руководителей к субсидиарной ответственности и инициирование процедуры банкротства, по которой взыскание производится из средств, вырученных от продажи имущества должника.

Общая задолженность управляющих компаний и товариществ собственников жилья Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» на 1 октября составила 3,37 млрд рублей. Из них 2,65 млрд рублей — за тепло и горячую воду, 720 млн рублей — за электричество.

В числе крупных должников среди управляющих компаний в Екатеринбурге: ООО «УК Единый Стандарт» — 360,5 млн рублей; ООО «УК «РЭМП-Эльмаш» — 81,7 млн рублей; ООО УЖК «АРДО» — 78,8 млн рублей.

Среди крупных должников ТСЖ в Екатеринбурге: СПК «ОЖЭК № 1» — 63,8 млн рублей; ТСЖ «Адмиральское» — 29,5 млн рублей; ТСН «ШЕЙНКМАНА,111» — 13,5 млн рублей.

Стабильность прохождения отопительного периода напрямую зависит от финансовой дисциплины управляющих организаций. Средства, которые УК и ТСЖ не перечисляют за уже потреблённые ресурсы, — это не абстрактные цифры в отчётах. Это те деньги, которые должны были пойти на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей, замену изношенных труб и обновление оборудования котельных. Именно эти вложения обеспечивают надёжное теплоснабжение зимой.

Отсутствие задолженности перед «ЭнергосбыТ Плюс» — один из важнейших критериев готовности управляющей организации к отопительному периоду. С 1 сентября 2026 года паспорт готовности к зиме стал обязательным лицензионным требованием для всех управляющих организаций. УК, не получившие этот документ, могут быть привлечены к административной ответственности. Наличие долгов — это прямой сигнал о том, что управляющая организация не в полной мере готова к зиме.