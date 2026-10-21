Посольство РФ обвинило ЕС в неоколониальной позиции по Арктике

Посольство РФ в Британии резко оценило высказывания главы евродипломатии Каи Каллас насчет Арктики. Российские дипломаты отметили, что позиция Брюсселя по Арктике несет в себе черты неоколониализма.

Накануне Каллас заявила, что ЕС намерен усилить свое присутствие в Арктике, чтобы противостоять влиянию России и Китая. И Европа должна действовать вместе с США и Канадой, а Арктика должна контролироваться Западом.

Посольство РФ заявило, что европейское руководство вместо налаживания диалога по Арктике выбирает тупиковый путь сдерживания конкурентов и блокирования их возможностей, а им движет "бессильная ярость". Дипмиссия подкрепила свои слова скриншотом статьи из The Times, где прямо говорится о задаче Запада не допустить контроля России и Китая над Арктикой.

Недавно стало известно о подготовке Брюсселем обновленной арктической стратегии. Документ предполагает масштабное усиление регионального контроля: от постройки новых ледоколов и создания специализированных центров безопасности и связи до развертывания дополнительных датчиков и спутниковых систем слежения. Ранее 12 европейских стран призвали Брюссель активнее укреплять позиции в регионе. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул, что Арктика имеет критическое значение для энергетической безопасности, логистики и поставок минералов.

