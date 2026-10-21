Минпрос просят ввести "комендантский час" в школьных чатах

Движение "Сорок сороков" предложило Минпросвещения РФ регламентировать работу школьных чатов, введя там комендантский час. Сейчас отсутствие правил превращает их в круглосуточную нагрузку на учителей.

Основные предложения таковы: ввести режим тишины, т.е. ограничить активность чатов временем с 08:00 до 21:00; школам совместно с родителями утвердить правила общения (с запретом на переход на личности, ругательства и т.п.); задать жесткие тематические рамки; ввести модерацию (назначить ответственных за соблюдение порядка в чатах из числа администрации или родительского комитета). Цель инициативы — вернуть чатам статус удобного и уважительного инструмента для обмена информацией, отмечают в движении.

Недавно глава СПЧ Валерий Фадеев предложил то же самое — ограничить право на сообщения в школьных чатах ночью или поздно вечером.

Проблема школьных чатов обсуждается давно. При этом они вообще не имеют никакого правового статуса, юридически их не существует, заявила ранее руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования Наталья Бондаренко. Они создаются родителями или учителями по собственной инициативе и не подлежат контролю со стороны школы. Это просто способ общения. Однако учителя отмечают, что фактически школьные чаты стали обязательной частью работы педагога, который занимается этим бесплатно.