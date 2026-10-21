Волонтеры Алексея Вихарева пополнили банк донорской крови

Добровольцы Волонтерского центра депутата гордумы Алексея Вихарева снова пополнили банк донорской крови. Посетив Свердловскую областную станцию переливания, они продолжили традицию, зародившуюся еще несколько лет назад.

"Донорство для нас — добрая традиция. Мы регулярно участвуем в таких акциях. Один визит на станцию переливания может стать шансом на спасение чьей-то жизни", — отметили в Волонтерском центре.

Отметим, что Алексей Вихарев вместе с волонтерами центра несколько раз в год сдают кровь на Областной станции, а также организуют акции сдачи крови для солдат Военного госпиталя в Екатеринбурге и помогают на мероприятиях в поддержку донорства по всему региону. Помимо этого, активисты Волонтерского центра депутата состоят в Федеральном регистре доноров костного мозга и ведут активную работу по информированию граждан.