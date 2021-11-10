"Билет не продавать?" Свердловские бизнесмены о QR-кодах в поездах и самолетах

Представители свердловского бизнеса оценили вероятное введение обязательных QR-кодов в поездах и самолетах. Об этом председатель Свердловского регионального отделения "Опоры России" Илья Тыщенко рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.

Напомним, по данным СМИ, власти обсуждают возможность организации проверок QR-кодов и справок у пассажиров поездов и самолетов в России. Предложения и обсуждение технических возможностей будут собирать до 15 ноября, после чего уже будут принимать решение.

Как рассказал Илья Тыщенко, комментируя эту инициативу, совершенно непонятно, как это будет работать.

"Билет не будут продавать, пока нет QR-кода? Или что? Или билет продадут, а когда ты идешь на посадку и вместе с посадочным талоном не предъявляешь QR-код, тебе говорят: разворачивайся и до свидания? А кто деньги будет возмещать? "Аэрофлот" вернет деньги или ты сам виноват, что без QR-кода не надо летать?", - эмоционально высказался представитель свердловских предприятий малого и среднего бизнеса.

По его мнению, сейчас нет понимания, как реализовать это на практике.

"Надо смотреть, и тогда будет понятно, кто недополучит свою прибыль и у кого будут массовые банкротства. Но не думаю, что перевозчики будут банкротиться", - заключил Тыщенко.

Как сообщало Накануне.RU, свердловские бизнесмены терпят серьезные убытки после введения QR-кодов для посещения общественных мест.