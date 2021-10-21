Путин против обязательной вакцинации: "Любое навязанное решение можно обойти"

Владимир Путин заявил, что он не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом российский президент сообщил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

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По словам главы государства, в России обязательная вакцинация возможна, только если внесена в календарь профилактических прививок.

"У нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в национальный календарь. Но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной. Но дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддерживаю обязательность, вот почему – любое навязанное решение можно обойти", - цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, на этой неделе президент объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за тяжелой эпидемической ситуации по коронавирусу.