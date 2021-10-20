20 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Число переболевших ковидом свердловчан превысило 150 тысяч человек

Статистика по заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале продолжает бить рекорды.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки в регионе выявлено 603 новых случая коронавируса. Это рекордный суточный показатель. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (99 заболевших) и других муниципалитетов. Всего же с начала пандемии, по официальным данным, ковид был выявлен у 150 тысяч 105 жителей области.

За сутки было выписано 404 свердловчанина, а 38 заболевших скончались. Общее число выписанных достигло 136 тысяч 970, умерших – 7 тысяч 124 человек.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Уральском федеральном округе занято уже 93% "коронавирусных" коек.

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Число переболевших ковидом свердловчан превысило 150 тысяч человек

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Теги: ковид, рекорды, заболеваемость, оперштаб



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