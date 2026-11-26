Российский робот "Теледроид" начнет работу на МКС в начале 2027 года

Российский антропоморфный робот "Теледроид" начнет работу на МКС уже в первом квартале 2027 года. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Это уже практически постоянная работа, чтобы он помогал и людям не приходилось в опасной, сложной среде выполнять трудные действия", - сказал Баканов "Первому каналу".

Напомним, что сегодня, 26 ноября, на грузовом корабле "Прогресс МС-36" робота доставили на Международную космическую станцию. В дальнейшем его планируют использовать в открытом космосе.

Ранее мы писали, что "Теледроид" представляет собой робота-торса с системой технического зрения. Он умеет в точности повторять движения человека: для этого космонавт надевает специальный экзоскелет и управляет машиной. Главная задача робота - заметно снизить физическую нагрузку на экипаж станции. Специалисты работают над этим проектом уже несколько лет. Впервые "Роскосмос" показал антропоморфную машину нового поколения в феврале 2022 года. Тогда разработчики заявили, что создают "Теледроида" в первую очередь для выполнения опасных задач в открытом космосе.