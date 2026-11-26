В Крыму ограничили подачу электричества из-за аварии на ЛЭП

В Крыму введены временные ограничения на подачу электроэнергии. Как сообщает премьер-министр республики Юрий Гоцанюк в своих соцсетях, причиной стала сегодняшняя авария на ЛЭП.

"В связи с сегодняшней аварией на высоковольтных линиях электропередачи введено временное ограничение подачи электроэнергии потребителям", - написал Гоцанюк.

Он также добавил, что на месте происшествия уже ведутся работы, а специалисты оценивают масштаб повреждений. Когда они будут устранены - пока неизвестно.