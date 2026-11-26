Ход исполнения краевого закона о туристской деятельности рассмотрели на сессии Кубанского парламента

На состоявшейся 91-й сессии ЗСК депутаты провели обсуждение осуществляемой на Кубани комплексной работы по развитию туристской отрасли. Было рассмотрено соответствующее постановление.

С информацией, содержащейся в документе, парламентариев ознакомил первый зампредседателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин. Депутат в частности отметил, что в проекте постановления содержатся данные об основных статистических показателях работы отрасли за период с 2023 по 2026 годы, анализ деятельности профильного министерства, информация о выездах комитета в муниципальные образования в рамках подготовки документа и рекомендации по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития отрасли.

Особое внимание, как подчеркнул депутат, было уделено вопросам детского отдыха и оздоровления, развитию сельского туризма.





Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в ходе обсуждения напомнил, что накануне в рамках заседания комиссии по взаимодействию с исполнительной властью были проанализированы итоги работы регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Упомянутые в представленном документе аспекты были предметно рассмотрены.

Руководитель Кубанского парламента акцентировал внимание на том, что индустрия туризма является для Кубани важнейшей отраслью экономики. При этом в последние несколько лет занятому в ней бизнесу пришлось столкнуться с серьезными трудностями. И , тем не менее, курорты Краснодарского края уверенно смотрят в будущее, опираясь на поддержку региона и федерального центра, используют собственный потенциал, расширяют спектр оказываемых услуг и повышают уровень сервиса.

«Сегодня край взял уверенный курс на всесезонность отдыха. Это весомое преимущество края в борьбе за своего туриста, залог устойчивого развития отрасли и, что немаловажно, источник постоянных поступлений в консолидированный бюджет субъекта в качестве налогов. В прошлом году, к примеру, их сумма превысила 15 млрд рублей. В непростых экономических условиях последних лет, когда на счету каждый рубль, такие финансовые вливания ощутимо укрепляют социально-экономический каркас Краснодарского края. Вместе с тем нам есть, куда двигаться. Выполнение в полной мере данных в постановлении рекомендаций будет всячески способствовать этому поступательному движению», – считает Юрий Бурлачко.