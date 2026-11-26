Президент России утвердил Стратегию развития Арктической зоны

Утверждена Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

В следующие полгода правительству поручили разработать комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. В дальнейшем проект рассмотрит Совет при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Затем правительство должно обеспечить реализацию проекта, а после каждый год в срок до 15 июня представлять президенту доклад о результатах реализации Стратегии.