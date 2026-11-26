"Латвия выстрелит себе в ногу": Захарова объяснила, чем чревато закрытие границы с Россией

Для Латвии закрытие границ с Россией будет подобно выстрелу себе же в ногу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если Латвия пойдет по пути Эстонии, Финляндии и закроет пограничные пункты на границе с Россией, то выстрелит себе в ногу", - сказала она на брифинге.

Захарова пояснила, что такое решение в первую очередь отразится на гражданах Латвии, а также на жителях других стран ЕС, которые регулярно пользуются погранпереходами в Латвии для посещения северо-западных регионов России.