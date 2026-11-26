Решением ЗСК в Краснодарском крае запретили продажу вейпов

Одним из ключевых вопросов состоявшейся 91-й сессии ЗСК стало рассмотрение законопроекта о запрете на Кубани розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним.

Соответствующий документ парламентариям представил председатель комитета ЗСК по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко.

Парламентарий, в частности, пояснил необходимость разработки нормативного правового акта как обусловленную серьезным ростом числа пользователей вейпов и других аналогичных устройств. Такие гаджеты для курения, по данным опросов, пробовали уже порядка 70% подростков в возрасте 14-16 лет. Данные статистики говорят, что к «парению» школьники приобщаются все чаще и чаще.

Депутат также сообщил, что законопроект прошел всестороннее обсуждение с общественностью, предпринимателями, федеральными и краевыми органами власти, курирующими охрану здоровья населения, образовательный процесс и реализацию молодежной политики.

Как известно, в июне 2026 года глава государства подписал федеральный закон, наделяющий субъекты правом вводить табу на розничную торговлю электронными средствами доставки никотина на пятилетний срок.

В результате по итогам голосования депутаты ЗСК приняли краевой закон сразу в двух чтениях. Документ вступит в силу 1 марта 2027 года.

Мнение относительно целесообразности и своевременности утверждения документа, запрещающего розничную продажу девайсов для курения и жидкостей к ним в рамках сессии высказали руководители парламентских фракций. В своих выступлениях лидеры коммунистов и справедливороссов в ЗСК - Павел Соколенко и Денис Хмелевской - были единогласны в том, что закон назрел давно. При этом прозвучало предложение распространить в перспективе запрет и на оптовую реализацию электронных систем доставки никотина.

Комментируя принятое депутатским корпусом решение, председатель ЗСК отметил, что сегодня есть четкая позиция государства в деле здоровьесбережения нации, многочисленные обращения людей и в Государственную Думу, и в Законодательное Собрание Краснодарского края, о необходимости запрета продажи вейпов.

Как уточнил спикер Кубанского парламента, неутешительная статистика свидетельствует о том, что длительное позиционирование гаджетов для курения в качестве безопасной альтернативы сигаретам привело к взрывному росту популярности вейпов среди молодых людей.

Руководитель ЗСК подчеркнул, что если до 2018 года потребление табака неуклонно сокращалось, то после этой даты частота использования школьниками электронных сигарет выросла вдвое. Развивая тему, он добавил - все это лишь верхушка айсберга, поскольку так называемое «парение», преподносившееся маркетингом как вполне безопасная процедура, оказалось вовсе не безвредным.

«Приняв закон, мы не просто реализовали право, данное нам федеральным центром. Мы сделали важный шаг к формированию здорового будущего наших детей, опираясь на конкретные факты и запрос общества», - заключил Юрий Бурлачко.