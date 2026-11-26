Путин предложил разработать системы ГЧП для быстрого строительства ЦОДов для ИИ

Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать системы государственно-частного партнерства (ГЧП), которые позволят финансировать и в дальнейшем оперативно строить ЦОДы для искусственного интеллекта.

Как заявил глава государства во время конференции AI Journey, для развития ИИ необходима подходящая инфраструктура, а также независимый контур всей цифровой экономики. Эта цель требует масштабных инвестиций, с чем и может помочь механизм ГЧП.

"Речь о строительстве центров обработки данных, о модернизации электросетей, о внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения. И, конечно, нужно развивать энергомощности, в том числе - атомную генерацию, крупные и малые АЭС - такие технологии являются нашим самым конкурентным преимуществом. В этой связи предлагаю разработать системы государственно-частного партнёрства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций", - заявил Путин.