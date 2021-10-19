19 Октября 2021
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Происшествия За рубежом
Дом Олега Дерипаски в Вашингтоне (2021) | Фото: NBC

ФБР проводит обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне

Представитель Олега Дерипаски прокомментировал СМИ информацию об обыске дома в Вашингтоне, который связывают с именем российского бизнесмена.
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"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - цитируют "Ведомости" представителя бизнесмена.

Напомним, Олег Дерипаска находится под американскими санкциями с 2018 года.

Ранее СМИ сообщали, что особняк принадлежит американской компании, которую Washington Post связывает с Дерипаской.

В ФБР и других американских инстанциях обыски не комментируют.

Вот как описывает происходящее рядом с особняком РИА Новости: сотрудники ФБР работают внутри особняка, изредка выходя наружу, чтобы забрать пластиковые контейнеры из припаркованных машин. Один агент в форменной ветровке дежурит у входа. Подступы к особняку затянуты желтой лентой с надписью "Место преступления, не входить". Общаться с журналистами, которых собралось уже больше десятка, сотрудники ФБР отказываются. Подъехавшие полицейские попросили прессу оставаться на тротуарах и не мешать движению транспорта по проезжей части.

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ФБР проводит обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне

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Теги: фбр, олег дерипаска, обыск, особняк, вашингтон, санкции



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