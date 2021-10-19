Акции "Русала" упали на фоне новостей об обысках ФБР в доме Дерипаски

Акции алюминиевой компании "Русал", основателем которой является Олег Дерипаска, упали на Мосбирже в цене на 6,96% после появления новостей об обысках ФБР в вашингтонском доме российского бизнесмена. Затем бумаги отыграли часть падения и восстановились на уровне 78,5 руб. (падение на 6,1%), отмечает РБК.

Между тем, по данным СМИ, особняк может принадлежать не собственно Дерипаске, а американской корпорации Hestia International LLC, которую журналисты Washington Post связывали с именем россиянина, передает РИА Новости.

Пока ни в ФБР, ни в пресс-службе Дерипаски ситуацию не комментируют.