NBC: ФБР проводит обыски в вашингтонском доме Олега Дерипаски

Агенты ФБР во вторник проводят обыски в вашингтонском доме российского олигарха Олега Дерипаски, сообщает NBC News со ссылкой на представителя бюро. Он не сообщил о причинах визита следователей к россиянину, отметив лишь, что "ФБР проводит следственные действия в доме".

Телеканал почему-то называет Дерипаску нефтяным магнатом, хотя бизнес его (по крайней мере – публичный) никогда не был связан с углеводородами. Также NBC считает, что Дерипаска "тесно связан с президентом России Владимиром Путиным".

В США же Дерипаска попал под санкции министерства финансов в апреле 2018 года. В обвинительном заключении при наложении санкций американское ведомство утверждало, что бизнесмен может быть связан с отмыванием денег, угрозе жизни конкурентов, участии в вымогательстве и рэкете". Сам Дерипаска отрицает все обвинения и считает это проявлением нечестной конкуренции и протекционизма.

Дом, в котором проходят "следственные действия, был куплен у семьи Хафтов в 2006 году за $15 млн.

По данным NBC, обыски в доме Олега Дерипаски могут быть связаны с делом о предвыборной кампании Трампа.

Интересно, что въезд в США Дерипаске впервые запретили в 1998 году – все из-за тех же подозрений в связях с организованной преступностью. В 2005 году Госдепартамент выдал бизнесмену многократную визу, но уже в 2006 году она была отозвана. Тем не менее, по данным Wall Street Journal, Дерипаска в 2009 году дважды посещал Штаты. Якобы, миллиардер встречался в США с агентами Федерального бюро расследований в рамках некого дела.