Обвинения против Дерипаски в США не выдвигались - СМИ

По данным американских СМИ обвинений против Олега Дерипаски пока не выдвигалось, передает РИА Новости. В то же время газета Washington Post сообщает, что обыски ФБР в особняке родственников российского бизнесмена связаны с уголовным делом, а не с преследованием в рамках санкций, которые ранее были наложены на Дерипаску американскими властями.

Напомним, сегодня стало известно о "следственных действиях" ФБР в особняке родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски. Его представитель подтвердил это, добавив, что интерес силовиков связан с санкциями. В ФБР и других американских инстанциях обыски не комментируют.