Стали известны подробности обысков в доме родственников Дерипаски

Агенты Федерального бюро расследований эвакуировали черный джип, припаркованный у особняка родственников российского алигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.

Ford Edge выехал со двора своим ходом, а затем машину погрузили на эвакуатор. Также агенты ФБР обыскали транспортное средство, сообщает РИА "Новости".

Кроме того сообщается, что из дома выносят вещи, которые грузят в один из припаркованных на улице автомобилей.

Ранее представитель Олега Дерипаски прокомментировал СМИ информацию об обыске дома в Вашингтоне, который связывают с именем российского бизнесмена.

Дерипаска находится под американскими санкциями с 2018 года.

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