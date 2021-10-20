Стали известны подробности обысков в доме родственников Дерипаски
Агенты Федерального бюро расследований эвакуировали черный джип, припаркованный у особняка родственников российского алигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.
Ford Edge выехал со двора своим ходом, а затем машину погрузили на эвакуатор. Также агенты ФБР обыскали транспортное средство, сообщает РИА "Новости".
Кроме того сообщается, что из дома выносят вещи, которые грузят в один из припаркованных на улице автомобилей.
Ранее представитель Олега Дерипаски прокомментировал СМИ информацию об обыске дома в Вашингтоне, который связывают с именем российского бизнесмена.
Дерипаска находится под американскими санкциями с 2018 года.
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