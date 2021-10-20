20 Октября 2021
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле прокомментировали обыски ФБР в особняке родственников Дерипаски

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался об обысках ФБР в вашингтонском особняке родственников Олега Дерипаски.

Представитель Кремля сообщил журналистам, что в администрации главы государства слышали об обысках. Также Песков указал на то, что "объекты, где прошли обыски, - не собственность Дерипаски". С чем связаны действия правоохранительных органов в Кремле не знают, но будут "готовы защищать интересы российских граждан, чтобы соблюдались все их права".

По теме уже успел высказаться и сам Дерипаска. Он с использованием мата обвинил власти США в попытках найти его связь с победой Дональда Трампа на выборах президента Америки. И только собственно ФБР пока хранит молчание.

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В Кремле прокомментировали обыски ФБР в особняке родственников Дерипаски

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Теги: дмитрий песков, олег дерипаска, фбр, сша



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