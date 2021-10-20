В Кремле прокомментировали обыски ФБР в особняке родственников Дерипаски

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался об обысках ФБР в вашингтонском особняке родственников Олега Дерипаски.

Представитель Кремля сообщил журналистам, что в администрации главы государства слышали об обысках. Также Песков указал на то, что "объекты, где прошли обыски, - не собственность Дерипаски". С чем связаны действия правоохранительных органов в Кремле не знают, но будут "готовы защищать интересы российских граждан, чтобы соблюдались все их права".

По теме уже успел высказаться и сам Дерипаска. Он с использованием мата обвинил власти США в попытках найти его связь с победой Дональда Трампа на выборах президента Америки. И только собственно ФБР пока хранит молчание.