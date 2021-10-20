СМИ: ФБР на протяжении нескольких лет вело расследования в отношении Дерипаски

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследования против российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Имеет ли многолетнее наблюдение за предпринимателем какое-либо отношение к обыскам в домах родственников бизнесмена, остается неизвестным.

Как передает РИА Новости, сотрудники ФБР после многочасовых обысков покинули вашингтонский особняк, предположительно, принадлежащий родственникам Дерипаски.

Следственные действия длились десять часов. Сотрудники спецслужбы вынесли из дома коробки и чемоданчики, которые затем погрузили в служебные внедорожники. Что именно было в коробках, агенты пояснить отказались.

Напомним, вчера стало известно об обысках в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые, предварительно, принадлежат родственникам Дерипаски. Его представитель подтвердил это, добавив, что интерес силовиков связан с санкциями.

В то же время газета Washington Post сообщает, что обыски пошли в рамках уголовного расследования деятельности Дерипаски. По данным NBC, следственные действия могут быть связаны с делом о предвыборной кампании Трампа.

В ФБР и других американских инстанциях обыски не комментируют.

После введения санкций активы Дерипаски в США, в том числе недвижимость, были заморожены. Оба дома — в Нью Йорке и Вашингтоне — были записаны на компании, зарегистрированные в штате Делавэр. По данным РБК, одна из них может быть связана с двоюродным братом Дерипаски, Павлом Езубовым.

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