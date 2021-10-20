Дерипаска высказался об обысках ФБР: "****** ли денег Путина нашли в этих заброшенных домах?"

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал новости об обысках ФБР в доме его родственников в Вашингтоне и слухи о возможном уголовном преследовании. Даже тут бизнесмен не смог удержаться от шпилек в адрес Центрального Банка.

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"Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента (временами напоминающего мне наш бомонд из ЦБ), продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году, - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале (канал не верифицирован – прим. ред.). - Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно (хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон)".

Напомним, по одной из версий американские правоохранительные органы проверяют причастность Дерипаски к победе Дональда Трампа в предыдущих президентских выборах в США. Примечательно, что на эту версию намекает Дерипаска в своем эмоциональном высказывании, но в ФБР подтверждения этой версии не давали, она появилась только в американских СМИ со ссылкой на неназванные источники.

Дерипаска продолжает нагнетать: "Удобно еще лет 10 кормить свой электорат (воспитанный на голливудских фильмах об ужасных русских) всякой брехней. Не хочется останавливаться, конечно, но придется. Долг США – уже почти 30 трлн. Китай (силой или полудобровольно) воссоединится с Тайванем, сделав Тихий океан китайским внутренним водоемом. Ядерные технологии в мирной энергетике в США давно утрачены, а значит будут продолжать жечь уголь и газ, засирая окружающую среду. Европа больше тоже не хочет мерзнуть из-за НАТОвских страшилок, что русские придут".

"Да и мы, русские, теперь хотим единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока с процветающим населением и неповрежденной природой. Но нет. В угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается", - пишет Олег Дерипаска.

Наконец, он задает риторический вопрос ФБР, используя мат: "Хочется спросить: до**** (много) ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, ********* (украденных) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска. P.S. Надоело мудачье несмешное…".