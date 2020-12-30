На пост главы Сургута претендуют уже 38 кандидатов

В борьбу за пост главы Сургута вступили ещё несколько кандидатов, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Бумаги сдали в думу 53-летняя муниципальная служащая из Сургутского района, 31-летняя бухгалтер и многодетная мать из Лангепаса, а также 33-летний ведущий инженер "Сургутских электросетей". Всего на пост градоначальника претендуют 38 кандидатов.

Напомним, в числе кандидатов – известный в Сургуте активист Вадим Абдуррахманов и депутат-оппозиционер Евгений Барсов.