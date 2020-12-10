Назначен и.о. главы Сургута

Депутат думы Сургута приняли отставку главы города Вадима Шувалова и назвали имя его преемника, сообщили Накануне.RU в парламенте.

И.о. главы города будет Анна Томазова. Конкурс по отбору кандидатур на пост мэра назначен на 18 января 2021 г. Приём заявок от претендентов на должность градоначальника продлится до 12 января.

Напомним, Шувалов возглавил Сургут 28 июня 2016 г. Его предшественник, Дмитрий Попов, покинул пост из-за уголовного преследования, которое кончилось оправданием политика.