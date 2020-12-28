Количество кандидатов в мэры Сургута выросло до 33

Сегодня в думу Сургута поданы ещё четыре пакета документов от кандидатов на пост главы города. Таким образом, общее количество претендентов перевалило за три десятка, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Сегодня документы принесли 39-летний работник градообразующего предприятия, 34-летняя руководитель отдела продаж частной компании, 45-летний директор станции техобслуживания, 37-летний работник строительной сферы. Сейчас на кресло главы города претендуют 33 человека.

Напомним, в числе кандидатов – известный в Сургуте активист Вадим Абдуррахманов и депутат-оппозиционер Евгений Барсов.