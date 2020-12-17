Девятым кандидатом на пост главы Сургута стал безработный

В гонку за кресло мэра Сургута включился девятый кандидат в мэры. Как сообщил Накануне.RU источник в администрации, им стал безработный Игорь Лубягин.

Ранее заявки подали руководитель сетевого портала Алексей Горбанюк, мастер буровой бригады "Сургутнефтегаза" Андрей Инкин, создатель портала "О, Сургут" Александр Побережный, первый секретарь югорского окружного комитета "Коммунистов России" Вадим Абдуррахманов, фрилансер Дмитрий Мартышин, генеральный директор компании "КапиталСеверСтрой", мастер спорта по кикбоксингу, многодетная мать, директор частной фирмы, 38-летний консультант бухгалтерского обслуживания в одной из организаций.

Экс-глава города Вадим Шувалов покинул пост 9 декабря и стал заместителем губернатора Югры по координации приоритетных проектов.