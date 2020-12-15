На пост главы Сургута заявки подали еще два претендента: в их числе скандально-известный политик

На пост главы Сургута заявки подали еще два претендента. Один из них - известный политик, первый секретарь югорского окружного комитета "Коммунистов России" Вадим Абдуррахманов. Об этом сообщил сам политик, передает корреспондент Накануне.RU.

Личность еще одного кандидата неизвестна. Однако, по данным "СургутИнформТВ" им стал некий фрилансер Дмитрий Мартышин.

Напомним, скандал с изъятием из семьи Абдуррахманова троих детей разгорелся в декабре 2018 г. Ситуация стала темой разговора губернатора Югры Натальи Комаровой, детского омбудсмена Татьяны Моховиковой и властей Сургута. По словам омбудсмена, сведения о жестоком обращении с детьми были проверены в соответствии с требованиями закона. Моховикова лично ездила в экономическую столицу Югры, смотрела запись беседы детей с психологом и пообщалась с ними. В суд ушел иск об ограничении партийца в родительских правах, а детей забрали в специальный центр. 18 октября 2019 г. комиссия по делам несовершеннолетних Сургута приняла решение о запрете на свободные встречи для Абдуррахманова с детьми. Однако 12 декабря политик сообщил, что выиграл суд с администрацией Сургута.

В настоящий момент на пост мэра Сургута претендуют четыре человека.

Прием документов продлится до 12 января. Выборы состоятся 18 января. Пока обязанности главы будет исполнять Анна Томазова. Отметим, что ранее местные СМИ прочили на должность главы города его заместителя Алексея Жердева. Однако он отказался сообщать планирует ли избираться.

Напомним, Вадим Шувалов ушел с должности мэра Сургута на должность заместителя губернатора Югры по координации приоритетных проектов. О своей отставке Шувалов заявил 9 декабря.