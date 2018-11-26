Экс-глава Сургута оплатил повторную экспертизу по своему "песочному" уголовному делу

По "песочному делу" бывшего главы Сургута Дмитрия Попова назначена повторная экспертиза, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, прокуратура Югры в интересах экономической столицы региона обратилось в арбитраж. Иск направлен к городскому сельхозпредприятию "Северное" и "Компании "КС". Прокуратура требует отменить сделку, в результате которой по дешевке "ушли" более 800 тыс. "кубов" муниципального строительного песка. Возбуждено и уголовное дело, в котором фигурирует экс-мэр Сургута. Дмитрий Попов якобы превысил свои полномочия, незаконно согласовав этот договор, не оценив его рыночную стоимость. Возбуждение дела стало причиной отставки чиновника.

На последнем заседании стало ясно, что нужна повторная экспертиза. Ее проведут эксперты союза "Сургусткой торгово-промышленной палаты" Татьяна Деева и Павел Гераськин. Экс-градоначальник оплатил оценку – на депозитный счет суда внесено 310 тыс. руб. Следующее заседание состоится в 11.30 10 января 2019 г.