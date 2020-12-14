Заявки на участие в конкурсе на должность главы Сургута подали два человека

Заявки на участие в конкурсе на должность главы Сургута подали два человека - это мастер буровой бригады "Сургутнефтегаза" Андрей Инкин и создатель портала "О, Сургут" Александр Побережный, сообщает "СИА-Пресс".

Прием документов продлится до 12 января. Выборы состоятся 18 января. Пока обязанности главы будет Анна Томазова. Отметим, что ранее местные СМИ прочили на должность главы города его заместителя Алексея Жердева. В беседе с корреспондентом Накануне.RU он отказался комментировать - будет ли принимать участие в конкурсе.

"Я не комментирую это. В настоящий момент я работаю, исполняю свои обязанности", - заявил он.

Напомним, Вадим Шувалов ушел с должности мэра Сургута на должность заместителя губернатора Югры по координации приоритетных проектов. О своей отставке Шувалов заявил 9 декабря.