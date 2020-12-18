На пост главы Сургута претендуют уже 15 кандидатов

Список кандидатов на пост главы Сургута пополнился ещё несколькими фамилиями, сообщал Накануне.RU источник в администрации.

Документы подали 63-летний генеральный директор управляющей компании "Возрождение" Виктор Лыгалов, 36-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся инновационными технологиями, Артём Теплов, 37-летний оператор "Сургутнефтегаза" Алексей Рогов, 34-летний электрик того же предприятия Олег Довыксиба, 33-летний представитель нефтегазодобывающего управления "Фёдоровскнефть" Степан Ерышев и 29-летний сотрудник "Уралсибгидрострой" Александр Клишин.

Напомним, ранее бумаги в думу сдали руководитель сетевого портала Алексей Горбанюк, мастер буровой бригады "Сургутнефтегаза" Андрей Инкин, создатель портала "О, Сургут" Александр Побережный, первый секретарь югорского окружного комитета "Коммунистов России" Вадим Абдуррахманов, фрилансер Дмитрий Мартышин, генеральный директор компании "КапиталСеверСтрой", мастер спорта по кикбоксингу, многодетная мать, директор частной фирмы, 38-летний консультант бухгалтерского обслуживания в одной из организаций, 39-летний безработный Игорь Лубягин.