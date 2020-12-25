В Сургуте депутат-оппозиционер, не поладивший с "единороссами", стал кандидатом в главы города

В Сургуте в списке кандидатов на пост главы города – уже два с лишним десятка фамилий. Последним в этом списке является подавший сегодня документы депутат гордумы Евгений Барсов, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Барсов стал 24-ым кандидатов в главы. Отметим, в 2017-ом Барсов принял решение сдать мандат и выйти из партии "Единая Россия" "из-за несогласия с экономической политикой партии власти, которая "навязывается нам всем"". Позже он избрался в новый состав парламента от округа №22 и стал представителем ЛДПР.

До этого в думу экономической столицы Югры Барсов прошел в сентябре 2016 г. По итогам того же года генеральный директор "Сургутстройтреста" стал самым богатым депутатом – он задекларировал доход в 11 млн 29 тыс. 316 руб. Отчитываясь о доходах за 2019 г., он снова задекларировал большое количество движимого и недвижимого имущества.

Напомним, в числе кандидатов – известный в Суругте активист Вадим Абдуррахманов.