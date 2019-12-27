В Югре Арбитраж вынес решение по "песочному" иску прокурора, после которого попал под "уголовку" бывший мэр Сургута Дмитрий Попов

Арбитраж Югры поставил точку в рассмотрении "песочного" иска, поданного прокуратурой округа. Третьим лицом в процессе был экс-мэр Сургута Дмитрий Попов, который попал под "уголовку" из-за пресловутой сделки, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, прокуратура Югры в интересах Сургута обратилась в арбитраж с иском к городскому сельхозпредприятию "Северное" и "Компании "КС". В нем она требовала признать недействительной сделку о продаже муниципальной собственности – строительного песка – в результате которой компания приобрела более 800 тыс. "кубов" песка по заниженной стоимости (44,5 руб. за 1 куб. м). При этом организация не выплатила в полном объеме его стоимость, впоследствии реализовав песок по 100 руб. за 1 куб. м.

По факту этой сделки возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует экс-мэр экономической столицы Югры. Попов, полагают сотрудники Следственного комитета, превысил свои полномочия, незаконно согласовав этот договор, не оценив его рыночную стоимость. Это дело, по которому Попов изначально проходил свидетелем, стало причиной отставки чиновника в мае 2016 г. Рассмотрение уголовного дела началось в апреле.

В итоге в рамках рассмотрения документа в югорском Арбитраже судья в иске прокурору отказал. Рассмотрение уголовного дела продолжается. В пользу "Компании "КС" взыскано 185 тыс. руб. компенсации судебных издержек на проведение судебной экспертизы, а в пользу бывшего мэра – стоимость проведения повторной экспертизы, 310 тыс. руб.