В борьбу за пост главы Сургута включились ещё три кандидата

Пополнился список кандидатов на пост главы Сургута, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Пятый кандидат – генеральный директор компании "КапиталСеверСтрой", шестой – мастер спорта по кикбоксингу, многодетная мать, директор частной фирмы, седьмой – 38-летний консультант бухгалтерского обслуживания в одной из организаций.

Напомним, ранее в гонку включились мастер буровой бригады "Сургутнефтегаза" Андрей Инкин, создатель портала "О, Сургут" Александр Побережный, первый секретарь югорского окружного комитета "Коммунистов России" Вадим Абдуррахманов, фрилансер Дмитрий Мартышин.

Теперь уже экс-глава города Вадим Шувалов покинул пост 9 декабря и стал заместителем губернатора Югры по координации приоритетных проектов.