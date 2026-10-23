ТМК вместе с ИТ-компаниями провела киберучения для сотрудников

Трубная металлургическая компания (ТМК) организовала ИТ-трек в рамках корпоративного форума "Горизонты". В ходе этого мероприятия сотрудники компании развивали навыки управления ИТ-рисками, быстрого создания бизнес-приложений и обеспечения стабильной работы цифровых сервисов в формате бизнес-игры. Программа трека была полностью разработана специалистами ИТ-подразделения (ТМК++) с привлечением партнёров, сообщила пресс-служба ТМК.

По сценарию учений командам предстояло гарантировать безопасность и бесперебойность работы сервисов производственной компании в условиях смены ИТ-команды, а также разработать и внедрить новое приложение по техническому заданию от бизнеса. Участники были разбиты на четыре команды, в каждую из которых вошли специалисты в трёх областях: разработка, инфраструктура и информационная безопасность. Каждое направление могло как приносить компании виртуальную прибыль, успешно выполняя задачи, так и получать штрафы за недопустимые действия.

Основной целью команд было максимальное увеличение дохода компании, а также поддержание доступности ИТ-инфраструктуры в условиях возможных аварий. В соревнованиях, помимо сотрудников ИТ-подразделений, принимали участие представители финансово-экономических служб, которые сосредоточились на бизнес-целях, ценности продукта и удобстве приложения для пользователей.

Генеральным партнёром ИТ-трека стала компания Positive Technologies, а технологическими партнёрами выступили ТризТех, Примари и Уральский центр систем безопасности (УЦСБ). Эти компании предоставили необходимое оборудование и программное обеспечение для выполнения заданий и обеспечили визуализацию работы сервисов в режиме онлайн.