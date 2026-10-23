В девяти регионах 4 ноября не будут продавать алкоголь

В День народного единства, в девяти регионах России нельзя будет купить алкоголь - запрет будет действовать целые сутки. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на региональные законы.

Алкоголь не получится приобрести в Вологодской, Курганской, Тамбовской, Тюменской и Херсонской областях. Еще запрет затронет Республику Алтай, Бурятию, Пермский край и Ямало‑Ненецкий автономный округ.

По всей стране алкоголь нельзя продавать с 23:00 до 08:00 по местному времени - это правило действует на федеральном уровне. При этом регионы могут вводить дополнительные ограничения, например запрещать продажи в праздники.

Некоторые субъекты установили свои, более строгие правила. В Санкт‑Петербурге спиртное не продают с 22:00 до 09:00, а в Республике Саха (Якутия) ограничения самые жесткие: там нельзя купить алкоголь с 20:00 до 14:00.

Сообщалось, что власти хотят в несколько раз повысить штрафы по 29 статьям КоАП: в список попали распитие алкоголя, курение в запрещенных местах и мелкое хулиганство. В кабмине считают, что нынешние суммы не сдерживают нарушителей и не соответствуют экономике.