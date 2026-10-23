Скандал в Лихтенштейне: принц впервые наложил вето на закон

Наследный принц Лихтенштейна Алоиз впервые воспользовался правом вето, чтобы отклонить принятый парламентом законопроект о либерализации абортов.

Эта вызвало гнев активистов и сторонников абортов. Сейчас в княжестве действуют одни из самых строгих законов об абортах в Европе. Сторонники призывают просто легализовать аборты. Законопроект предусматривает это на сроке до 12 недель беременности и оплату за счет государства.

Королевский же дом отметил, что принц "убежден, что предлагаемая реформа несовместима с обеспечением надлежащей защиты жизни нерожденного ребенка как фундаментальной правовой ценности".

Либералы возмущены вето монарха, что они считают недопустимым в современной Европе. При этом в 2012 году подавляющее большинство жителей княжества на референдуме проголосовали за то, чтобы сохранить право вето монарха. К слову, население Лихтенштейна всего 40 тыс. человек, а рождаемость низкая, как во всей Европе, - около 1,3 ребенка на женщину.

Сторонники абортов считают его "правом женщины", однако оно не зафиксировано ни в одном основополагающем документе. В 2024 году Франция стала первой в мире страной, которая закрепила в своей конституции "право" на аборт. Президент Эммануэль Макрон назвал это большой победой женщин, хотя в конституции страны закреплено право на жизнь. Традиционные религии считают аборт тяжелым грехом - убийством ребенка.