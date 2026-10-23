В Киеве признали, что на Украине осталось 28 млн человек

Население Украины в 2026 году сократилось до 28,5 млн человек, сообщила директор Института демографии Элла Либанова. По ее словам, основной причиной стал отъезд людей. Эксперт опасается новой волны миграции после завершения военного конфликта, когда демобилизованные не смогут найти работу.

Западные СМИ регулярно пишут о демографической катастрофе Украины. Недавно CNN писал, что Украина становится "страной вдов и сирот". По данным международных организаций (включая ООН и МВФ), по состоянию на начало февраля 2026 года общая численность населения Украины уменьшилась более чем на 8 млн. На днях в интервью Fox News Зеленский сказал, что из страны уехало 9,5 млн человек.

По оценкам экспертов, реальное население Украины еще меньше, чем говорят в Киеве, - около 25 млн. Недавно экономист Алексей Кущ сказал, что население Украины приближается к 20 млн. При этом с 2022 года на Украине стало на 2,4 млн молодых людей меньше. То есть четверть молодежи просто исчезла - погибла или уехала. Такие цифры привела ранее вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике министр культуры Татьяна Бережная.