ХК "Автомобилист" включил в тренерский штаб трехкратного победителя Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" включил в свой тренерский штаб канадского специалиста Майка Пелино. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, он займет должность старшего тренера.

Пелино уже работал в КХЛ с 2013 по 2022 годы. Он был помощником главного тренера в командах "Металлург" (Магнитогорск), "Авангард" (Омск), "Локомотив" (Ярославль) и "Ак Барс" (Казань). С магнитогорцами дважды побеждал в Кубке Гагарина. А с октября 2019 по март 2020 года был главным тренером "Локомотива".

В сезонах-2022/23 и 2023/24 Пелино входил в штаб сборной Италии. В начале 2026 года канадский специалист вернулся в Россию, став помощником Боба Хартли в ярославском клубе, где выиграл свой третий Кубок Гагарина.

Пока что Пелино будет трудиться в "Автомобилисте" на "удаленке". Майк уже приступил к работе с видеоматериалами в режиме онлайн, а уральский клуб оформляет рабочую визу для тренера. Сразу после ее получения он прилетит в Екатеринбург и присоединится к команде.

Напомним, ранее главный тренер "Автомобилиста" Алексей Кудашов заявлял, что его команда пропускает "странные голы".