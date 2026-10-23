Минэнерго предложило варианты компенсации трат на импорт топлива, которые не покрывает демпфер

Власти России рассматривают два варианта компенсации трат на импорт топлива, которые не покрывает демпфер. Минэнерго изложило их в обращении к премьеру Михаилу Мишустину, сообщает "Ъ".

В документе сказано, что продажа импортного бензина и дизтоплива по текущим ценам на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) приносит убыток в 13-18 руб. на литр даже с учётом импортного демпфера. В частности, субсидии недостаточно из-за премии на ввозимое топливо к мировым ценам в связи с санкциями, а также затрат на доставку топлива по России.

Для стимулирования зарубежных поставок топлива Минэнерго предложило два варианта. Первый – дополнительное повышение нефтекомпаниями цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС на 2,1 руб. на литр. В таком случае разница в ценах бензина и летнего дизтоплива на АЗС ВИНК и у независимых операторов сократится до 8-18 руб. на литр против текущих 13-18 руб. на литр (в зависимости от региона).

Второй – меньшее повышение цен и включение в формулу импортного демпфера расходов на логистику по России (4-5 тыс. руб./тонну). В таком случае дополнительные выплаты из бюджета могут составить до 2 млрд руб. в месяц. Последний вариант не поддерживает Минфин.