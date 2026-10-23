Землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие, тысячи людей эвакуировали

В городском округе Нагчу (Тибетский автономный район Китая) произошло землетрясение магнитудой 7,0. РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа" сообщает, что погибли не менее 16 человек, еще 32 получили травмы. Медики фиксируют тяжелое состояние у 11 пострадавших.

Стихия разрушила жилье 339 семей. Спасатели прямо сейчас ищут людей под завалами и оказывают помощь раненым. Власти проверяют, насколько велики разрушения.

По данным Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая, очаг толчков находился на глубине 10 км. Власти ввели четвертый уровень экстренного реагирования и отправили в район бедствия рабочую группу. Из опасной зоны эвакуировали более 7 тысяч человек.

Ранее при землетрясении в Индонезии погибли не менее 38 человек, еще около 23 получили травмы. Двое пострадавших пребывали в тяжелом состоянии, еще 11 человек получили легкие травмы.